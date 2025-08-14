Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:22, 14 августа 2025Силовые структуры

Подростки напали на двойника Ленина в Петербурге

Избиение двойника Ленина в Петербурге обернулось для подростков уголовным делом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash на Мойке

Следователи возбудили уголовное дело после нападения подростков на пожилого мужчину в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

По данным ведомства, злоумышленники были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. На размещенном в сети ролике видно, как группа подростков избивает пожилого мужчину на детской площадке, расположенной на улице Костюшко. Потерпевший сначала пытался дать отпор злоумышленникам, но в конце концов упал на спину и больше не поднимался.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц») УК РФ. Как уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке», речь идет о нападении молодых людей на мужчину по имени Федор, который внешне очень похож на Владимира Ленина.

Ранее в Москве в районе проспекта Мира напали на адвоката Юлию Шуваеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

    Стало известно об истощении резервов ВСУ в Сумской области

    Трамп объяснил важность встречи с Путиным

    Трусова назвала срок возвращения на лед после родов

    Российского судью нашли на улице с ножом в голове

    Сэндвич стал причиной увольнения сотрудника Минюста США

    42-летняя звезда «Универа» показала откровенные фото с яхты

    Россия собралась производить свои автомобили в Киргизии

    В разведке Украины заявили о пленении граждан из 32 стран

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще два звучавших перед началом СВО сообщения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости