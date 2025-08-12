Адвоката жестоко избили на улице в Москве

Юрист Жорин подтвердил нападение на адвоката Шуваеву в Москве

В Москве в районе проспекта Мира напали на адвоката Юлию Шуваеву. Об этом сообщает адвокат Сергей Жорин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что его коллега подверглась жестокому избиению. Нападавший был установлен, но его отпустили. В связи с этим Жорин обратился к руководству МВД с просьбой уделить внимание произошедшему. Подробности и причина нападения пока не приводятся.

