08:32, 12 августа 2025Силовые структуры

Адвоката жестоко избили на улице в Москве

Юрист Жорин подтвердил нападение на адвоката Шуваеву в Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве в районе проспекта Мира напали на адвоката Юлию Шуваеву. Об этом сообщает адвокат Сергей Жорин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что его коллега подверглась жестокому избиению. Нападавший был установлен, но его отпустили. В связи с этим Жорин обратился к руководству МВД с просьбой уделить внимание произошедшему. Подробности и причина нападения пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Архангельске трое мужчин стали фигурантами дела за избиение участника специальной военной операции.

