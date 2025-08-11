Силовые структуры
15:38, 11 августа 2025Силовые структуры

Трех россиян накажут за избиение раненного в бою участника СВО

В Архангельске трое мужчин стали фигурантами дела за избиение участника СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после нападения трех мужчин на участника специальной военной операции (СВО) в поселке Турдеевск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Злоумышленники уже установлены. С ними проводятся следственные действия.

По предварительным данным, все произошло в воскресенье, 10 августа. Группа хулиганов поджидала ветерана СВО у подъезда, а затем напала на него. Нападавшие избивали мужчину руками и пинали ногами, после чего повалили на землю и продолжили свои зверства. Сообщается, что незадолго до этого солдат вернулся домой для восстановления после полученного в бою ранения.

Ранее депутат городской Думы Мария Харченко опубликовала видео конфликта. По ее словам, его причина как-то связана с девушкой военного.

    Все новости