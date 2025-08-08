Трое мужчин избили раненного в бою участника СВО и попали на видео

Депутат Харченко: Избитого в Архангельске военного оскорбляли за участие в СВО

В Архангельске трое мужчин избили участника специальной военной операции (СВО). Видео конфликта опубликовала депутат городской Думы Мария Харченко в Telegram.

На кадрах видно, что нападавшие наносили военнослужащему удары руками и ногами в область головы, а затем повалили на землю, не давая встать и продолжая избивать.

Как пишет Харченко, ветеран вернулся в Архангельск для восстановления после полученного в бою ранения. Причина конфликта оказалась связанна с девушкой военного, однако другие подробности не уточняются. По информации парламентария, организатор нападения и его знакомые поджидали солдата у его дома. При этом, утверждает депутат, агрессоры принуждали жертву встать на колени, оскорбляли за участие в СВО, унижали и угрожали близким. «Это не просто хулиганство. Это преступление, совершенное с особой жестокостью, с элементами унижения личности, участвовавшей в защите интересов страны», — подчеркнула она.

В свою очередь, региональный следственный комитет сообщил, что одного из нападавших задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об унижении достоинства группой лиц с применением насилия. Как установило следствие, подозреваемый и его спутники угрожали военному в связи с его участием в СВО.

Ранее в Тюмени толпа избила ветерана спецоперации, лишившегося ноги. Как стало известно, конфликт произошел возле бара, где пострадавший с ампутированной ногой задел одного из посетителей. При этом, утверждают очевидцы, охрана заведения не пыталась остановить драку.