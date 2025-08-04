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11:04, 4 августа 2025Россия

В России толпой избили безногого ветерана СВО

В Тюмени толпой избили безногого ветерана СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тюмени толпой избили безногого ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Ura.ru, в редакцию которого поступила соответствующая видеозапись.

Согласно его данным, инцидент произошел 2 августа около одного из городских баров. Отмечается, что пострадавший передвигался на костылях — его нога была ампутирована.

Причиной конфликта стало то, что ветеран случайно задел одного из посетителей бара, указывает Ura.ru. Очевидцы утверждают, что охрана не пыталась остановить избиение солдата и не вызвала на место сотрудников полиции.

Издание запросило комментарий в региональном главке полиции. Ответа на обращение на момент публикации материала не поступило.

Ранее в Петербурге другого бойца СВО толпой избили около продовольственного магазина. У пострадавшего зафиксировали переломы и ссадины, его состояние оценили как тяжелое. После случившегося бойца доставили в реанимацию.

ЖЗЛ
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