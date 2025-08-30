Украинский блогер объяснил смысл захоронения солдат ВСУ как неизвестных

Блогер Шарий: Солдат ВСУ хоронят как неизвестных, чтобы не платить компенсации

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) хоронят как неизвестных, чтобы сэкономить деньги на выплатах их семьям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«21-й век, "неизвестные солдаты". Такие "неизвестные солдаты" — это пропавшие без вести, и для родных не будет успокоения до конца их дней. Такие "неизвестные солдаты" — это, конечно же, отсутствие выплат», — считает блогер.

Он также отметил, что новое кладбище, на котором организуют захоронения, имеет множество проблем. В частности, там сильные грунтовые воды, которые, вероятно, будут вымывать тела из могил.

Ранее стало известно, что на Украине начали сжигать тела погибших бойцов ВСУ в попытке избежать выплаты компенсаций.