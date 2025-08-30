Бывший СССР
Украинский блогер объяснил смысл захоронения солдат ВСУ как неизвестных

Блогер Шарий: Солдат ВСУ хоронят как неизвестных, чтобы не платить компенсации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) хоронят как неизвестных, чтобы сэкономить деньги на выплатах их семьям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«21-й век, "неизвестные солдаты". Такие "неизвестные солдаты" — это пропавшие без вести, и для родных не будет успокоения до конца их дней. Такие "неизвестные солдаты" — это, конечно же, отсутствие выплат», — считает блогер.

Он также отметил, что новое кладбище, на котором организуют захоронения, имеет множество проблем. В частности, там сильные грунтовые воды, которые, вероятно, будут вымывать тела из могил.

Ранее стало известно, что на Украине начали сжигать тела погибших бойцов ВСУ в попытке избежать выплаты компенсаций.

