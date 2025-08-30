Успенская высказалась об избраннике дочери словами «не тянет»

Любовь Успенская заявила, что возлюбленный дочери не соответствует ее уровню

Певица Любовь Успенская заявила, что возлюбленный дочери Татьяны Плаксиной не соответствует ее уровню. Слова исполнительницы приводит Пятый канал.

«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор», — отметила артистка.

Отмечается, что избранник 35-летней Плаксиной Никита Плотников на девять лет моложе нее. По словам журналистов, у молодого человека есть долги. «Я не знаю про его долги, это меня не касается, это его долги», — прокомментировала информацию Успенская.

Ранее дочь Любови Успенской посоветовала всем хотя бы раз в жизни сойти с ума. По словам женщины, она теряла рассудок и осталась довольна обретенным опытом.