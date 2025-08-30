Культура
Успенская высказалась об избраннике дочери словами «не тянет»

Любовь Успенская заявила, что возлюбленный дочери не соответствует ее уровню
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Певица Любовь Успенская заявила, что возлюбленный дочери Татьяны Плаксиной не соответствует ее уровню. Слова исполнительницы приводит Пятый канал.

«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор», — отметила артистка.

Отмечается, что избранник 35-летней Плаксиной Никита Плотников на девять лет моложе нее. По словам журналистов, у молодого человека есть долги. «Я не знаю про его долги, это меня не касается, это его долги», — прокомментировала информацию Успенская.

Ранее дочь Любови Успенской посоветовала всем хотя бы раз в жизни сойти с ума. По словам женщины, она теряла рассудок и осталась довольна обретенным опытом.

