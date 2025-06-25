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13:25, 25 июня 2025Культура

Дочь Успенской пожелала всем сойти с ума

Дочь певицы Успенской Плаксина заявила, что всем нужно раз в жизни сойти с ума
Ольга Коровина
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (слева направо)

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (слева направо). Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь эстрадной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина посоветовала всем хотя бы раз в жизни сойти с ума. Рекомендацию она дала подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам девушки, она теряла рассудок и осталась довольна обретенным опытом. Дочь Успенской подчеркнула, что стала иначе воспринимать мир, справившись с безумием.

«Каждому глубокомыслящему человеку хотя бы раз нужно сойти с ума», — подытожила 35-летняя Плаксина.

Ранее Успенская рассказала, что ее дочь находится в отношениях. По ее словам, избранником Плаксиной стал бизнесмен и композитор, имя которого певица не назвала.

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