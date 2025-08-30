Россия
В российском городе пресекли попытку атаки на предприятие

Губернатор Федорищев: В Сызрани пресекли попытку атаки БПЛА на промпредприятие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что рано утром в Сызрани пресекли попытку атаки на предприятие. Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

Федорищев уточни, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать промышленное предприятие. «Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации», — призвал глава региона.

Ранее сообщалось, что жители Сызрани услышали взрывы. Они рассказали, что проснулись от громких взрывов около 4 часов утра по Москве. После этого очевидцы заметили столб дыма возле одного из местных предприятий.

