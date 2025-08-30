Жители российского города услышали взрывы

Shot: Жители Сызрани в Самарской области сообщили об атаке украинских дронов

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали город Сызрань в Самарской области. Об этом сообщил Telegram-канале Shot.

Местные жители рассказали, что проснулись от громких взрывов около 4 часов утра по Москве. Они услышали несколько взрывов. После этого очевидцы заметили столб дыма возле одного из местных предприятий.

Официальная информация об атаке украинских дронов не поступала.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении нескольких часов непрерывно атаковали Сызрань в Самарской области. На протяжении этого времени в ночь на 24 августа в городе было слышно сирену, прогремело свыше 20 взрывов. Минимум пять беспилотников были сбито над лесом.