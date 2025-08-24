Стало известно о продолжающейся несколько часов атаке ВСУ на российский город

Shot: ВСУ атакуют Сызрань на протяжении трех часов

Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких часов непрерывно атакуют Сызрань в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Массированная атака по Сызрани продолжается уже более трех часов», — сказано в сообщении. Уточняется, что на протяжении этого времени в городе слышно сирену, прогремело свыше 20 взрывов. Минимум пять беспилотников было сбито над лесом, пишет Shot.

Согласно предварительным данным, никаких повреждений на земле нет. Вероятнее всего, ВСУ атакуют городам беспилотниками типа «Лютый».

Первые сообщения о взрывах в Сызрани поступили около 05:00 по московскому времени.