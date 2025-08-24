Минимум пять взрывов за 20 минут прозвучало в российском регионе

Shot: В Сызрани прогремело минимум пять взрывов

В Сызрани Самарской области местные жители услышали минимум пять взрывов за 20 минут в небе над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Было слышно сначала три взрыва в 04:20 и затем еще два в 04:40», — говорится в сообщении. Уточняется, что, предположительно, работает система противовоздушной обороны по дронам Вооруженных сил Украины. Слышны также звуки двигателей дронов. Официальная информация на этот счет пока не поступала.

Ранее стало известно, что возле Курской АЭС силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, повреждения получил трансформатор.