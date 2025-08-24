Россия
03:55, 24 августа 2025

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую АЭС

Возле Курской АЭС силы ПВО сбили украинский БПЛА, поврежден трансформатор
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Concern Rosenergoatom / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Курскую атомную электростанцию, он был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) 24 августа в 00:26 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале АЭС.

«При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами», — говорится в публикации.

Уточняется, что пострадавших нет, третий блок АЭС был разгружен на 50 процентов. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился, он в пределах нормальных значений.

В ночь на 24 августа очевидцы рассказали, что в пригороде Курчатова Курской области произошло не менее пяти-шести взрывов. Сработала система ПВО, которая сбивала украинские дроны типа «Лютый».

