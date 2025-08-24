Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую АЭС

Возле Курской АЭС силы ПВО сбили украинский БПЛА, поврежден трансформатор

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Курскую атомную электростанцию, он был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) 24 августа в 00:26 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале АЭС.

«При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами», — говорится в публикации.

Уточняется, что пострадавших нет, третий блок АЭС был разгружен на 50 процентов. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился, он в пределах нормальных значений.

В ночь на 24 августа очевидцы рассказали, что в пригороде Курчатова Курской области произошло не менее пяти-шести взрывов. Сработала система ПВО, которая сбивала украинские дроны типа «Лютый».