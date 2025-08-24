SHOT: В Курчатове прогремела серия взрывов

Не менее пяти-шести взрывов прогремело в пригороде Курчатова в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, сработала система ПВО, которая сбивала украинские дроны типа «Лютый». Взрывы слышали с 0:30 по московскому времени.

Ранее жители Старого Оскола в Белгородской области области сообщили о нескольких взрывах, прогремевших в небе над городом. Украинские беспилотники пролетели низко над населенным пунктом. В некоторых районах от взрывов затряслись окна. У автомобилей сработали сигнализации.