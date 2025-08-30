В США назвали эффективные условия для мира на Украине

Экономист Сакс: Условия эффективного мира на Украине близки к идеям России

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предположил, какими должны стать эффективные условия для мира на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сакс подчеркнул, что условия действенного мирного соглашения по Украине достаточно очевидны и близки к идеям России, которые она высказывает много лет.

«А именно: Украина должна быть нейтральной. Украина не должна быть членом НАТО. Гарантии безопасности должны быть взаимными как для России, так и для Украины, потому что обеспокоенность есть с обеих сторон», — отметил он.

Ранее Сакс объяснил торможение мирного процесса со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Причиной, почему политик «не делает ни шага навстречу» миру, могут стать «личные убеждения, страх за свою жизнь, коррупция или иные мотивы».