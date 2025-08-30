Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:12, 30 августа 2025Мир

Американский экономист объяснил торможение мирного процесса со стороны Зеленского

Сакс: Зеленский может тормозить мирный процесс из-за коррупции
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины тормозит мирный процесс по урегулированию, считает американский экономист Джеффри Сакс. Об этом рассказал РИА Новости.

По его мнению, причиной, почему политик «не делает ни шага навстречу» миру, могут стать «личные убеждения, страх за свою жизнь, коррупция или иные мотивы». Сакс отметил, что точно так же поступают и европейские лидеры.

Ранее Зеленский решил напомнить американскому лидеру Дональду Трампу о сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что обсуждал возможность переговоров с Трампом, а также европейскими лидерами. Тогда американский лидер сказал, что ясность по этому вопросу появится в течение двух-трех недель. Зеленский отметил, что сроки для ответа России по переговорам истекут 1 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историческая память, отношения с Пекином и роль в мировой политике: Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

    В ООН обеспокоились атаками ВСУ по гражданской инфраструктуре России

    Американский экономист объяснил торможение мирного процесса со стороны Зеленского

    Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку

    В российском регионе обломки беспилотника повредили НПЗ

    Стало известно об отсутствии помощи раненым наемникам со стороны ВСУ

    В России 31 декабря объявили выходным днем

    В Британии назвали безумием отправку европейского контингента на Украину

    В украинских городах прогремели взрывы

    Российский аэропорт приостановил работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости