Зеленский напомнил Трампу о сроках ответа России по урегулированию

Зеленский напомнил Трампу, что сроки для ответа РФ по Украине истекут 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский решил напомнить американскому лидеру Дональду Трампу о сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трансляцию его выступления вел телеканал «Общественное».

Зеленский подчеркнул, что обсуждал возможность переговоров с Трампом, а также европейскими лидерами. Тогда американский лидер сказал, что ясность по этому вопросу появится в течение двух-трех недель. Зеленский отметил, что сроки для ответа России по переговорам истекут 1 сентября.

«Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом», — отметил он.

Ранее Зеленский подтвердил готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что Путин и Зеленский встретятся лишь в случае, если появится готовая повестка для саммита. По его словам, на данный момент эта повестка «вообще не готова».