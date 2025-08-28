Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным после ударов по Киеву

Зеленский: Украина готова говорить с Россией в формате лидеров

Киев готов говорить с Москвой в формате лидеров двух стран, несмотря на продолжающиеся удары по Украине. Готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский, сообщает в Telegram его пресс-служба.

«Обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что лидеры также обсудили вопрос гарантий безопасности.

В ночь на 28 августа Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Киеве и пригороде. Сообщалось, что последствия атаки были зафиксированы более чем в 20 местах украинской столицы.