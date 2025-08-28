Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 28 августа 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным после ударов по Киеву

Зеленский: Украина готова говорить с Россией в формате лидеров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев готов говорить с Москвой в формате лидеров двух стран, несмотря на продолжающиеся удары по Украине. Готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным подтвердил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский, сообщает в Telegram его пресс-служба.

«Обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что лидеры также обсудили вопрос гарантий безопасности.

В ночь на 28 августа Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Киеве и пригороде. Сообщалось, что последствия атаки были зафиксированы более чем в 20 местах украинской столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Мужчину-модель и его друга нашли бездыханными в бассейне сотрудники греческого отеля

    Россияне выбрали для отдыха с детьми перед школой несколько регионов страны

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Стали известны подробности подрыва оператора ВГТРК на мине в Курской области

    В США предрекли распад Евросоюза

    В России обвинили Зеленского в саботаже инициатив Трампа

    Акции «Мечела» подешевели после публикации отчетности

    Российский военный блогер показал на видео бой «на полном ходу» с ВСУ в Черном море

    Названы самые выгодные iPhone для покупки осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости