В США раскрыли отличие Трампа от Байдена в вопросе поставок на Украину

Постпред США при НАТО Уитакер: Подход администрации Трампа отличается от Байдена

Подход администрации президента Дональда Трампа в вопросе поставок на Украину отличается от его предшественника. Об этом рассказал, американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер в эфире Fox News, передает «РБК».

По его словам, первое отличие — то, что за оружие для Киева американские налогоплательщики не платят, при том, что США ежемесячно поставляют Украине вооружение на сумму один миллиард долларов. Это происходит за счет союзников НАТО.

Второе отличие, как отметил Уитакер, заключается в том, что американцы разговаривают с русскими. «Этого не было при администрации Байдена», — добавил он. Кроме того, постпред при Североатлантическом альянсе подчеркнул, что США предоставляет Украине некоторые возможности для нанесения более глубоких ударов по России, и скорее всего, украинцы собираются этим воспользоваться, — подчеркнул он. «Это отличается от того, что делал Байден», — заключил Уитакер.

Ранее сообщалось, что несколько начальников Генштабов (НГШ) армий стран НАТО все еще продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева после завершившейся без практических результатов телеконференции.