13:39, 30 августа 2025Ценности

Внешний вид 48-летнего Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tony/X17online.com / Legion-Media

Внешний вид британского актера Орландо Блума на прогулке обругали в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

48-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» встретился с друзьями в ресторане Rex Rooms в Лондоне. Знаменитость запечатлели в лонгсливе и оверсайз-брюках цвета хаки. Он также надел кепку и массивные кроссовки.

Читатели издания раскритиковали внешний вид Блума под размещенными снимками. «Раньше он выглядел намного лучше», «Расставание с Перри явно негативно повлияло на него», «Из него словно высосали жизнь», «Почему он так плохо выглядит?», «Постарел», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее Кэти Перри заподозрили в романе с Джастином Трюдо. Отмечалось, что 40-летняя певица и 53-летний политик были замечены в ресторане Le Violon в понедельник, 28 июля.

