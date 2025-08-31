Пушков: Прием Украины в ЕС невыгоден народам и странам объединения

Прием Украины в Европейский союз (ЕС) экономически невыгоден странам и народам объединения. Так ситуацию оценил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза. В нем заинтересованы только наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан», — написал Пушков.

По его мнению, вступление Украины в ЕС станет для заинтересованных сторон альтернативой членству в НАТО.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт собирается блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.