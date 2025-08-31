Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:29, 31 августа 2025Россия

Пушков оценил выгоду приема Украины в ЕС

Пушков: Прием Украины в ЕС невыгоден народам и странам объединения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Прием Украины в Европейский союз (ЕС) экономически невыгоден странам и народам объединения. Так ситуацию оценил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза. В нем заинтересованы только наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан», — написал Пушков.

По его мнению, вступление Украины в ЕС станет для заинтересованных сторон альтернативой членству в НАТО.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт собирается блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла весь юг ДНР

    Российский сенатор раскритиковал идею Литвы о заболачивании границ

    Пушков оценил выгоду приема Украины в ЕС

    В зоне СВО ликвидирован колумбийский наемник

    Раскрыт план Трампа по восстановлению Газы

    Силовики сообщили о вымогательствах в рядах ВСУ

    Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

    США пригрозили России санкциями во время заседания Совбеза ООН

    Ученые заявили о зарождении зоны мегаземлетрясений в Атлантическом океане

    Украинцам надоело жертвовать деньги ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости