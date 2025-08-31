Сийярто заявил о готовности блокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Будапешт собирается блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Такое заявление в воскресенье сделал глава МИД Венгрии Сийярто, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Страна настроена совместно с президентом США добиваться достижения соглашения с президентом России, отметил Сийярто. Также Венгрия планирует блокировать санкции ЕС, несущие риски для ее энергетики.

По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, последнее выступление комиссии ЕС снова было проведено в интересах Киева. При этом интересы собственных членов-участниц, на его взгляд, не учитывались.

Накануне в Копенгагене состоялась неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Комментируя ее итоги, Сийярто заявил, что Брюссель и многие страны союза готовятся к долгосрочному продолжению войны. По словам руководителя венгерского МИД, в ЕС готовятся выделить новые «десятки миллиардов евро» из денег европейских налогоплательщиков на закупку оружия и дронов для Украины. Средства также пойдут на поддержку ее армии, заключил он.

