Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 31 августа 2025Мир

Венгрия пообещала блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Сийярто заявил о готовности блокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Будапешт собирается блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Такое заявление в воскресенье сделал глава МИД Венгрии Сийярто, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Страна настроена совместно с президентом США добиваться достижения соглашения с президентом России, отметил Сийярто. Также Венгрия планирует блокировать санкции ЕС, несущие риски для ее энергетики.

По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, последнее выступление комиссии ЕС снова было проведено в интересах Киева. При этом интересы собственных членов-участниц, на его взгляд, не учитывались.

Накануне в Копенгагене состоялась неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Комментируя ее итоги, Сийярто заявил, что Брюссель и многие страны союза готовятся к долгосрочному продолжению войны. По словам руководителя венгерского МИД, в ЕС готовятся выделить новые «десятки миллиардов евро» из денег европейских налогоплательщиков на закупку оружия и дронов для Украины. Средства также пойдут на поддержку ее армии, заключил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал возможность немедленной отправки войск на Украину

    Бывшего депутата избили и ограбили в Подмосковье

    Появились новые подробности задержания футболистов-нелегалов

    В Одесской области впервые зафиксировали удар УМПК

    Стало известно место пребывания Путина в Тяньцзине

    В МВД назвали причину возможной депортации задержанных футболистов-мигрантов

    Венгрия пообещала блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Президент Индонезии уступил требованиям протестующих

    Пашинян подчеркнул особый характер отношений Армении и России

    В российском городе женщина сорвалась во время банджи-джампинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости