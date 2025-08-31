Путешествия
Стало известно о задержке 50 рейсов в аэропорту Сочи

ТАСС: Восстановления расписания полетов в аэропорту Сочи ожидают в ближайшие дни
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сразу 50 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи. Причиной стали ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в субботу, 30 августа, сообщает ТАСС.

Данные онлайн-табло аэропорта говорят о том, что задержки затрагивают как внутренние, так и международные направления. Это рейсы в Батуми, Ереван и Тбилиси, а также в несколько турецких городов (среди них Стамбул и Анталья). Из российских направлений это рейсы в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Самару и другие. Всего по перечисленным направлениям задержано 22 рейса.

На прием при этом ожидают рейсы из Антальи, Батуми, Тбилиси и Бахрейна. Из внутренних рейсов это Москва, Уфа, Барнаул и так далее, всего 28 рейсов. По данным агентства, восстановления расписания полетов ожидают с воскресенья по понедельник.

О том, что аэропорт Сочи приостановил работу, стало известно в ночь на 30 августа. Там был введен режим «Ковер», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Утром в воскресенье в пресс-службе аэропорта в ответ на запрос «Интерфакса» сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. Ограничения на вылет сняли в субботу днем, при этом предупредив, что в ближайшие два дня возможны отмены, объединения или переносы рейсов.

