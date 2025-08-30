Российский аэропорт приостановил работу

Аэропорт Сочи приостановил работу на фоне режима «Ковер»

В сочинском аэропорту объявили режим «Ковер» — аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Кореняко пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

По данным Telegram-канала Mash, задержано уже 18 рейсов: девять на прилет и девять на вылет.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Краснодаре. Были сбиты беспилотники, начался пожар.