Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 31 августа 2025Мир

В Германии захотели «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

Мерц: Россия остановит конфликт на Украине, только если ее вынудят
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что только экономические причины могут «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. О этом сообщает Sky News.

Мерц отметил, что за последние недели был ряд мирных попыток урегулировать конфликт. Однако от России якобы исходит «агрессивный подход».

Политик заявил, что нужно совместно обеспечить России экономические и даже военные причины, которые не позволят ей продолжать украинский конфликт.

Ранее Мерц не исключил, что конфликт на Украине может продлиться еще много месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Привели его в ярость». Отношения Индии и США ухудшились после разговора Моди и Трампа о Нобелевской премии мира

    Всемирно известному шеф-повару удалили опухоль

    В Германии захотели «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    В офисе Зеленского обвинили Россию в нежелании завершать конфликт на Украине

    В Казахстане назвали силой знание русского языка

    Лукашенко раскрыл роль ШОС в мировой политике

    Аляска оказалась на пороге газового кризиса

    В России ограничили доступ к сервису премиального такси

    Аналитик сделал тревожное предположение об Украине

    Лукашенко призвал Запад учиться у Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости