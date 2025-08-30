Мерц не исключил продолжение конфликта на Украине в течение долгого времени

Мерц: Конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев

Нет гарантий того, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Он может продолжаться еще много месяцев, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировало Reuters.

«Я не питаю тут никаких иллюзий. Возможно, эта война продлится еще много месяцев. К этому мы в любом случае должны быть готовы», — сказал политик. По его словам, Берлин в связи с этим готов работать с европейскими партнерами, США и «коалицией желающих».

По словам Мерца, европейцам следует обсудить с США дальнейший план действий в отношении украинского конфликта на следующей неделе. Также он добавил, что необходимо провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее немецкий лидер не исключил, что переговоры между Путиным и Зеленским не состоятся.