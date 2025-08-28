Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Канцлер ФРГ Мерц: Переговоров Путина и Зеленского не будет

Вероятность встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского оценил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануаэлем Макроном. Его слова передает РИА Новости.

Политик заявил, что переговоров российского и украинского лидеров не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось. В противном случае, добавил он, не удалось бы организовать их двустороннюю встречу.

Украинский глава заявил, что Киев готов говорить с Москвой в формате лидеров двух стран. По его мнению, это единственный действенный формат. В свою очередь Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве.