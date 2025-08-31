Мир
В Казахстане назвали силой знание русского языка

Казахстан считает сильной стороной, что 95 % населения говорят по-русски
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Казахстане считают своей сильной стороной данные, что 95 процентов населения владеет русским языком. Об этом заявил посол республики в России Даурен Абаев, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что в приоритете, безусловно, казахский язык, и его роль растет ежегодно. Однако тот факт, что в Казахстане все говорят по-русски является большим преимуществом и дает стране конкурентную способность. Почти в половине школ обучение ведется на русском языке, но даже в остальных учебных заведениях изучение русского обязательно.

Ранее Абаев заявил, что возможные ограничения на ввоз мигрантами семей в Россию вызывают озабоченность в казахстанском обществе.

