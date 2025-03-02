Посол Казахстана озаботился ограничениями для мигрантов в России

Посол Абаев: Ограничения на ввоз мигрантами семей в РФ вызывают озабоченность

Возможные ограничения на ввоз мигрантами семей в Россию вызывают озабоченность, заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обсуждаемые в России законодательные инициативы вызывают озабоченность в казахстанском обществе. «Ведь в конечном счете речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — сказал дипломат.

Абаев указал на то, что, согласно нормам Евразийского экономического союза, разрешение на пребывание мигранта распространяется и на членов его семьи.

В феврале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, предложив провести до 1 января 2026 года сдачу повторного платного экзамена для иностранных граждан.