Кнайсль рассказала об угрозах из-за своего дружественного отношения к России

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как подвергалась угрозам и нападениям на улицах своей страны из-за дружественного отношения к России. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Уже в 2020 году в Австрии мне было запрещено работать, на улице меня называли "русской свиньей" и нападали, и я получала очень много угроз. И в Австрии, и на Украине публично звучали призывы к моему убийству», — сказала Кнайсль.

Экс-глава МИД отметила, что в 2020 году из-за травли ей пришлось покинуть Австрию «с двумя чемоданами и двумя собаками», а через два года она также вынуждена была уехать из Франции после расторжения договора аренды под давлением властей.

Ранее Кнайсль выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский сейчас находится в очень сложном положении. Она добавила, что он полностью зависит от финансовой и военной помощи со стороны европейских союзников.