Мир
01:42, 22 августа 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии заявила о шатком положении Зеленского

Кнайсль: Зеленский находится в сложном положении и полностью зависит от Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Владимир Зеленский сейчас находится в очень сложном положении и полностью зависит от финансовой и военной помощи со стороны европейских союзников. Об этом заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что Зеленский сам несет ответственность за сложившуюся ситуацию. «Полагаю, Зеленский понимает, насколько шаткое сейчас у него положение (...) У него не так-то много пространства для маневра», — отметила Кнайсль.

По ее словам, Зеленского запомнят как политика, пожертвовавшего многими жизнями в вооруженном конфликте, которого можно было бы избежать.

Ранее Кнайсль заявила, что решение Евросоюза помогать Киеву не является искренним и основано на корыстных интересах. Она указала, что страны объединения хотят получить доступ к украинским природным ресурсам.

