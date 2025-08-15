Мир
05:44, 15 августа 2025Мир

Европу обвинили в неискренней помощи Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европа помогает Украине для доступа к ресурсам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Reuters

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что решение Евросоюза помогать Киеву не является искренним и основано на корыстных интересах. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Кнайсль обвинила Европу в неискренней помощи Украине и подчеркнула, что страны хотят получить доступ к украинским природным ресурсам — будь то редкоземельные металлы, залежи лития или плодородная почва.

«Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах», — призвала экс-глава австрийского МИД.

Ранее Кнайсль заявила о невозможности Евросоюза участвовать в украинском урегулировании. До этого сообщалось, что ЕС не намерен смягчать санкции против России в случае перемирия на Украине.

