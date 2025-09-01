Забота о себе
Врач раскрыла простой тест для определения обезвоживания

Наталья Обрядина
Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Обезвоженность — это не сухость кожи, а состояние, сигнализирующее о серьезных внутренних нарушениях, рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелица сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова. Простой тест для определения этого потенциально опасного состояния она раскрыла «Ленте.ру».

«Сожмите в небольшую складку кожу на тыльной стороне ладони или щеке и отпустите. В норме кожа в течение нескольких секунд должна вернуться в исходное состояние. Если этого не происходит или остается складочка, вероятность обезвоживания велика», — объяснила врач.

Также, по словам Омаровой, на обезвоженность может указывать внешний вид кожи. При дефиците влаги она приобретает тусклый, сероватый оттенок, становится чувствительной, менее упругой и эластичной, шелушится и зудит. Кроме того, становятся более выраженными мелкие морщины.

«Обезвоженность может сигнализировать о серьезных внутренних нарушениях, например, ОРВИ, гриппе и других заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой и потоотделением, различных хронических патологиях, при которых бывает отдышка, например, ХОБЛ, а также о бесконтрольном приеме мочегонных препаратов», — добавила доктор.

