Мир
12:44, 2 сентября 2025Мир

Генсек НАТО заявил о масштабных закупках у США для Украины

Рютте: Страны НАТО приобрели у США оборонное и летальное оружие для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovayny / Reuters

Страны НАТО приобрели у США оборонное и летальное оружие для его дальнейшей отправки на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Марк Рютте, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время реализуется инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке государствами Североатлантического альянса американского оружия для Киева.

«Страны НАТО в рамках этой инициативой за несколько недель закупили для Украины летальное и оборонительное оружие на два миллиарда долларов», — отметил генсек блока.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер призвал страны — члены альянса покупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL.

