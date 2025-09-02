Мир
США призвали НАТО покупать американское оружие для Украины

Постпред США Уитакер призвал НАТО покупать американское оружие для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер призвал страны-члены альянса покупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Поэтому я продолжаю настаивать на том, чтобы наши союзники по НАТО поддерживали Украину путем инициативы PURL, покупая американское оружие для его последующей передачи Украине, или через другие формы поддержки», — сказал он.

Уитакер напомнил, что у НАТО есть разные инициативы для поддержки Киева. В их числе предложение Чехии по поставкам боеприпасов.

Ранее Канада присоединилась к инициативе PURL, в рамках которой страна выделит 500 миллионов долларов на производство дронов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

