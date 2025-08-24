Зеленский рассказал о многомиллионном вкладе Канады в производство дронов для Украины

Канада выделит 500 миллионов долларов Украине на производство дронов. Об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

По его словам, Канада присоединилась к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая специально создавалась членами НАТО для закупки американского оружия для Вооруженных сил Украины.

Всего же на сайте офиса Зеленского указана сумма помощи от Канады в размере 1,5 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни пообещал, что Украина получит вооружение на 1 миллиард долларов.