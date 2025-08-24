Канада вооружит Украину на миллиард долларов

Премьер-министр Канады Карни пообещал поставить оружие Украине на $1 млрд

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал, что Украина получит вооружение на 1 миллиард долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Рада».

Карни, находящийся в Киеве с визитом, напомнил, что на саммите «Большой семерки» в июне Канада пообещала Украине выделить дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи. «Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала путем поставок дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», — подчеркнул премьер-министр Канады.

Марк Карни заметил, что с февраля 2022 года Канада помогла подготовить 45 тысяч украинских военных.

Также Карни поздравил Украину с Днем независимости. Он подчеркнул, что более миллиона этнических украинцев считают Канаду своим домом.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о независимости Украины. Трамп заявил, что Вашингтон хочет добиться стабильного мира, который обеспечит суверенитет Украины.