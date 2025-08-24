Бывший СССР
Трамп высказался о независимости Украины

Трамп: США верят в будущее независимой Украины и хотят обеспечить ее суверенитет
Кирилл Луцюк

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем независимости. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты восхищаются «несгибаемым духом» Украины, чтят ее жертвы и верят в ее будущее как независимой страны. Кроме того, Трамп призвал «положить конец бессмысленным убийствам» и заверил, что Вашингтон хочет добиться стабильного мира, который обеспечит суверенитет Украины.

Ранее сообщалось о визите в Киев спецпредставителя Трампа Кита Келлога, который примет участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости этой постсоветской страны.

Кроме того, есть данные, что Трамп поставил Украину перед необходимостью согласиться на сделку об урегулировании конфликта на условиях России.

