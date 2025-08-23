В Белом доме рассказали о скрытом послании Трампа Украине

NBC: Трамп дал сигнал Украине о необходимости согласиться на условия РФ

Президент США Дональд Трамп фактически дал сигнал Украине о необходимости согласиться на сделку об урегулировании конфликта, преимущественно на условиях России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

По словам источника, именно так следует трактовать публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social с заявлением о том, что Украина, находясь в обороне, не сможет одержать победу над Россией.

«Шансов на победу нет!» — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что Трамп считает, что для разрешения украинского конфликта нужно принять сделку на условиях России. «Трамп уже давно считает, что Россия имеет преимущество (...). Украина же сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому в случае с ней есть больше возможностей для давления, чтобы заставить Киев согласиться на сделку», — приводит журнал слова бывшего сотрудника американской администрации.