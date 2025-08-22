Стало известно о намерении Трампа принять условия России по Украине

Politico: Трамп считает, что сделку по Украине нужно принять на условиях России

Президент США Дональд Трамп считает, что для разрешения украинского конфликта нужно принять сделку на условиях России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп уже давно считает, что Россия имеет преимущество (...). Украина же сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому в случае с ней есть больше возможностей для давления, чтобы заставить Киев согласиться на сделку», — приводит журнал слова бывшего сотрудника американской администрации.

По словам неназванных чиновников Белого дома, Трамп чувствует, что переговоры продвинулись вперед, и считает это «хорошим знаком». Они также добавили, что президент США и его команда по национальной безопасности продолжают контакты с российскими и украинскими официальными лицами в целях организации возможной двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, если требующие обсуждения на высшем уровне вопросы будут хорошо проработаны.