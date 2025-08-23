В США сообщили о поездке Келлога на Украину

Журналист Слэттери: Спецпредставитель Трампа Келлог отправится на Украину

Завтра, 24 августа, в Киев приедет спецпредставитель главы США Дональда Трампа Кит Келлог. Об этом сообщает в соцсети Х корреспондент Reuters Грэм Слэттери со ссылкой на источники.

Как уточнил журналист, Келлог примет участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости Украины. Он также обсудит с лидерами дипломатическую деятельность ряда стран вокруг решения украинского вопроса.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа в Вашингтоне накануне встречи в Белом доме с участием лидеров Европейского союза и НАТО.

В начале августа сообщалось, что Кит Келлог собрался снова посетить Украину. Однако точная дата поездки спецпосланника американского президента в страну не назвалась.