Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 23 августа 2025Мир

В США сообщили о поездке Келлога на Украину

Журналист Слэттери: Спецпредставитель Трампа Келлог отправится на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Завтра, 24 августа, в Киев приедет спецпредставитель главы США Дональда Трампа Кит Келлог. Об этом сообщает в соцсети Х корреспондент Reuters Грэм Слэттери со ссылкой на источники.

Как уточнил журналист, Келлог примет участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости Украины. Он также обсудит с лидерами дипломатическую деятельность ряда стран вокруг решения украинского вопроса.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа в Вашингтоне накануне встречи в Белом доме с участием лидеров Европейского союза и НАТО.

В начале августа сообщалось, что Кит Келлог собрался снова посетить Украину. Однако точная дата поездки спецпосланника американского президента в страну не назвалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл военное преимущество России

    В Британии предупредили Зеленского о последствиях его действий

    Эксперт оценил идею запретить покупку студий с помощью семейной ипотеки

    Украина предостерегла Белоруссию от приближения к ее границам

    В США сообщили о поездке Келлога на Украину

    Два российских аэропорта ограничили работу

    В Минобороны назвали количество сбитых за вечер беспилотников

    Серия взрывов прозвучала в российском регионе

    Мужчина провалился под землю в российском регионе

    Президент ФИФА оценил встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости