Зеленский встретился с Келлогом

Зеленский встретился со спецпосланником Трампа Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в Вашингтоне накануне встречи в Белом доме, где также примут участие лидеры Европейского союза (ЕС) и НАТО. Об этом пишет агентство Укринформ.

«Келлог зашел в гостиницу, где находится президент Украины, примерно за 15-20 минут до 9 утра. После этого факт самой встречи подтвердили на месте информированных источников», — говорится в сообщении.

Сообщается, что встреча прошла в отеле недалеко от Белого Дома.

18 августа, в 20:15 по московскому времени Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме. После этого состоятся переговоры главы США с представителями Евросоюза.