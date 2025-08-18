Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 18 августа 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с Келлогом

Зеленский встретился со спецпосланником Трампа Келлогом в Вашингтоне
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Imago / Maciek Musialek / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в Вашингтоне накануне встречи в Белом доме, где также примут участие лидеры Европейского союза (ЕС) и НАТО. Об этом пишет агентство Укринформ.

«Келлог зашел в гостиницу, где находится президент Украины, примерно за 15-20 минут до 9 утра. После этого факт самой встречи подтвердили на месте информированных источников», — говорится в сообщении.

Сообщается, что встреча прошла в отеле недалеко от Белого Дома.

18 августа, в 20:15 по московскому времени Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме. После этого состоятся переговоры главы США с представителями Евросоюза.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественная России страна наращивает военные поставки ВСУ. Что об этом известно?

    Раскрыта сумма многомиллионного заработка Алексея Чумакова

    В России отреагировали на анонс Узбекистаном соглашения с ЕС и похвалу Алиева

    Советник Трампа спровоцировал резкий скачок цен на нефть

    Названы распространенные ошибки при стирке постельного белья

    Кэти Перри ударило током на концерте

    Европейцы захотели бойкотировать военный парад в Китае из-за приезда Путина

    Фигуранту дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ в Москве вынесли приговор

    Вероятность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского оценили

    Путин рассказал о переговорах с Трампом еще одному иностранному лидеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости