14:00, 2 сентября 2025

Меладзе проверят на финансирование ВСУ

Mash: Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом за финансирование ВСУ
Ольга Коровина

Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

Эстрадного певца Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом, лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию после проверки на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на председателя движения «Совет отцов России» Андрея Згонникова.

Отмечается, что общественники инициировали проверку в отношении исполнителя после сообщений о финансировании ВСУ организаторами его концертного тура по Европе и США. Активисты обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Минюст России.

По словам Згонникова, если информация о пожертвованиях в пользу ВСУ подтвердится, Меладзе внесут в список иноагентов, а также рассмотрят вопрос о лишении его российского гражданства.

Ранее Mash сообщил, что часть выручки от выступлений Меладзе может быть отправлена на помощь ВСУ без ведома артиста. По данным источника, за организацию концертов музыканта отвечают компании, которые заняты продвижением украинских артистов и уехавших из России иностранных агентов. Кроме того, фирмы занимались организацией благотворительных концертов в поддержку ВСУ.

