Стало известно о финансировании ВСУ организаторами концертов Меладзе

Mash: Организатор концертов Валерия Меладзе собирал средства в поддержку ВСУ

Часть выручки от выступлений эстрадного певца Валерия Меладзе может быть отправлена на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) без ведома артиста. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

По данным источника, за организацию концертов Меладзе в европейских странах отвечает компания Best Events Europe, которая занимается турами таких артистов, как Оксимирон (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), «Би-2» (лидер группы Егор Бортник — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

При этом в пользовательском соглашении якобы указана другая компания — Bravo Eventos SL. Mash подчеркивает, что ее руководитель Владимир Брумберг занят продвижением украинских артистов «Океан Эльзы» и Monatik через еще один проект — Bravo Vip. Отмечается, что Брумберг ведет соцсети на украинском языке и удалил весь контент, связанный с Россией, после начала специальной военной операции.

Кроме того, за выступления Меладзе в США, запланированные на октябрь, отвечает компания Show Impulse. Фирма занималась организацией благотворительных концертов в поддержку ВСУ. По данным Mash, через Show Impulse продаются билеты на шоу Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и других артистов.

Ранее сообщалось, что Меладзе решил расширить свой бизнес в России. В перечень видов деятельности добавились три пункта — все из них связаны с управлением и арендой недвижимости. До этого в списке была исключительно деятельность, связанная с концертами и съемками для телевидения — в течение 21 года этот набор не менялся.