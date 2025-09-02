Россия
Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

Жительница Воронежа высмеяла идущих на СВО под влиянием жен и получила штраф
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница Воронежа Елизавета Бабичева, позиционирующая себя блогером с ником «Мать орков», высмеяла в одном из роликов бойцов, которые идут на специальную военную операцию (СВО) под влиянием жен, и поплатилась. Россиянка по решению суда получила штраф в 12 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Женщину обвинили в разжигании ненависти. По версии следователей, она в чате со своими подписчиками опубликовала видеоролик с подписью, которая содержала «негативную оценку группы лиц».

Как следует из материалов Левобережного районного суда Воронежа, Бабичева высказалась о мужчинах, которые готовы присоединиться к спецоперации только ради получения денежных средств, а отправляться на фронт, по утверждению блогера, им настоятельно рекомендуют жены.

На суде Бабичева признала вину и во всем раскаялась. О каком именно ролике шла речь, до конца не ясно. Сама россиянка закрыла чат с читателями, мотивировав это борьбой с хейтерами.

Ранее сообщалось, что жительница Усть-Кута в Иркутской области Ксения Кузнецова, отреагировавшая матом на установленный на одной из улиц плакат с героем СВО Денисом Козельским, поменяла мнение и выплатила штраф в 15 тысяч рублей.

