Российский военблогер назвал скотством досмотр пассажира в военной форме в аэропорту

Военблогер Живов: Особый досмотр пассажира в форме в аэропорту — скотство

Особый досмотр пассажира в военной форме в московском аэропорту Шереметьево — скотство. Так ситуацию с пристрастным обыском назвал российский военблогер Алексей Живов в Telegram.

Автор блога напомнил, что участникам СВО приходится длительное время жить в тяжелых условиях и выполнять сложные боевые задачи, после чего, в отпуске, они сталкиваются с пристрастным отношением. Живов рассказал, что военнослужащие находятся в трясущихся от ударов 155-миллимитровой артиллерии блиндажах, собирают останки сослуживцев и рискуют попасть под удар беспилотника украинских войск.

«Тебе наконец-то дают долгожданный отпуск, ты едешь к жене и сыну, они тебя полгода не видели. По форме, может даже с медалью на груди. И тут тебе в аэропорте Шереметьево: "Мужчина в военной форме, вас отдельно шмонать будем, вдруг вы гранату везете"», — написал в блоге Живов.

Какое же это скотство… Алексей Живов

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в Шереметьево возвращающихся со спецоперации бойцов проверяют более тщательно, поскольку они якобы могут пронести боеприпасы на борт. «Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — заявил парламентарий. С таким отношением столкнулся и он, надев камуфляж.