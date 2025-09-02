Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 2 сентября 2025Россия

Российский военблогер назвал скотством досмотр пассажира в военной форме в аэропорту

Военблогер Живов: Особый досмотр пассажира в форме в аэропорту — скотство
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Особый досмотр пассажира в военной форме в московском аэропорту Шереметьево — скотство. Так ситуацию с пристрастным обыском назвал российский военблогер Алексей Живов в Telegram.

Автор блога напомнил, что участникам СВО приходится длительное время жить в тяжелых условиях и выполнять сложные боевые задачи, после чего, в отпуске, они сталкиваются с пристрастным отношением. Живов рассказал, что военнослужащие находятся в трясущихся от ударов 155-миллимитровой артиллерии блиндажах, собирают останки сослуживцев и рискуют попасть под удар беспилотника украинских войск.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

«Тебе наконец-то дают долгожданный отпуск, ты едешь к жене и сыну, они тебя полгода не видели. По форме, может даже с медалью на груди. И тут тебе в аэропорте Шереметьево: "Мужчина в военной форме, вас отдельно шмонать будем, вдруг вы гранату везете"», — написал в блоге Живов.

Какое же это скотство…

Алексей Живов

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в Шереметьево возвращающихся со спецоперации бойцов проверяют более тщательно, поскольку они якобы могут пронести боеприпасы на борт. «Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — заявил парламентарий. С таким отношением столкнулся и он, надев камуфляж.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

    Якубович заявил о падении преступности из-за КВН

    «ВИА Суперстар!» снова в эфире НТВ. Чем новый сезон удивит зрителей?

    Реклама

    В Чечне отреагировали на предъявление СБУ нового обвинения Кадырову

    Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

    Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной на пике Победы

    На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

    Стали известны доходы арбитров в КХЛ

    ЦБ оценил необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики

    В российском регионе с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости