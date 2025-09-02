Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 2 сентября 2025Россия

Российского депутата приняли за участника СВО и обыскали в аэропорту

Депутата Госдумы Гурулева приняли за участника СВО и обыскали в Шереметьево
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владислав Гончаров / РИА Новости

Депутата Госдумы Андрея Гурулева приняли за участника специальной военной операции (СВО) и обыскали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сам российский парламентарий сообщил в Telegram-канале.

Гурулев отметил, что странная ситуация произошла с ним накануне. Депутат сначала прошел рамку металлодетектора на входе в воздушную гавань. Затем его снова остановили для нового досмотра.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

«Все пассажиры проходят спокойно, а меня останавливают: "Стоп, а вы отдельно". Спрашиваю: "Почему?" Ответ — "Есть указания". Пригласили старшую смены. Сначала подошла девушка, но объяснить внятно не смогла», — написал Гурулев.

После с ним пообщался молодой человек. Сотрудник назвал парламентарию, который был в военной форме, причину пристального внимания. Он отметил, что возвращающихся со спецоперации бойцов проверяют тщательнее, поскольку они могут пронести боеприпасы на борт.

Подобное подозрение возмутило Гурулева. «Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — пожаловался он.

Ранее стало известно, что разведенная жительница Красноярска выдала себя за вдову участника СВО и была осуждена.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о скором изменении границы России

    Мантуров рассказал о производстве морских БЭКов для ВС России

    Трамп разместит в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена

    В деле редактора крупного российского информагентства появилось новое СМИ

    Женщина разучилась улыбаться и потеряла слух и из-за годами скрытой проблемы

    Дочь Синди Кроуфорд обнажила грудь на Венецианском фестивале

    Мужчина забрался в чужой дом и взял у хозяйки кровь «для снижения стресса»

    Фетисов назвал вид спорта номер один в России

    Состояние бывшего министра обороны ДНР Стрелкова ухудшилось в колонии

    «Силу Сибири-2» назвали самым дорогим газовым проектом в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости