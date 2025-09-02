Силовые структуры
11:16, 2 сентября 2025

Состояние бывшего министра обороны ДНР Стрелкова ухудшилось в колонии

Состояние экс-министра обороны ДНР Стрелкова с каждым днем ухудшается в колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Состояние бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденного за призывы к экстремистской деятельности, с каждым днем ухудшается в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у него стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца и появилась сильная отдышка. Сейчас ему стало хуже, но он пытается держаться.

Ранее сообщалось, что суд отказал бывшему министру обороны ДНР в досрочном освобождении из колонии.

Основанием для этого стала отрицательная характеристика от администрации ИК №5 Кирово-Чепецка, где отбывает срок Стрелков. Из нее следует, что он не признает свою вину и в содеянном не раскаивается.

