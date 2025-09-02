Убийца Парубия высказался о своих связях с Россией

Российская сторона не шантажировала убийцу экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Свои связи с Россией опроверг сам фигурант, сообщает «РБК-Украина».

«Нет, не было», — сказал он, отвечая на вопрос о том, шантажировала ли его Россия.

При этом подозреваемый подчеркнул, что хочет, чтобы его обменяли на украинских военнопленных. По его словам, в таком случае он собирается отправиться на поиски тела своего сына.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что убийцу Парубия якобы шантажировала российская сторона, по разным версиям пообещавшая передать тело его сына или раскрыть его местоположение. Впоследствии украинский политолог Константин Бондаренко назвал подобные заявления позором для украинских правоохранителей, а соответствующие заявления назвал подтасовкой фактов под политическим давлением.