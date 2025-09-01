На Украине усомнились в причастности России к убийству Парубия

Политолог Бондаренко усомнился в причастности России к убийству Парубия

Версия, в которой убийца бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия работал на Россию, стала позором для украинских правоохранителей. Усомнился в причастности Москвы к убийству политика украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что по одной из озвученных версий, предполагаемого стрелка шантажировали тем, что не выдадут тело его сына или местоположение его захоронения. При этом он подчеркнул, что задержанный мужчина мог и вовсе не быть причастен к преступлению.

«То есть, представляете мотивацию: ты убей Парубия, сядь на пожизненное, а мы скажем тебе, где могилка твоего сына, пришлем координаты. И нам предлагают в это поверить. По-моему, это позор для украинских правоохранителей — подтасовывать факты под политическим давлением», — написал политолог.

Ранее представители украинских правоохранительных органов проигнорировали вопрос одного из присутствовавших на брифинге журналистов о том, сознался ли задержанный в убийстве Парубия. Отмечается, что спикер услышал вопрос, однако предпочел не отвечать на него.